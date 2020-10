Meglertopp: – Ting vil ikke bli normalt før neste sommer

Med coronapandemien har hjemmekontor blitt den nye «normalen».

Selv om myndigheter over hele verden oppfordrer arbeidsgivere til å holde ansatt på hjemmekontor så lenge det lar seg gjøre, har sjefen i JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, gjentatte ganger tatt til ordet for at de vil ha folk tilbake på jobb.

Likevel har meglerhuset og banken startet i det små, og per i dag er målet å få mellom 15-25 prosent av de ansatte inn på kontoret, ifølge Bloomberg.

Lokale reguleringer, mangel på vaksine og de ansattes personlige omstendigheter, gjør det vanskelig å få alle tilbake på kontoret før tidligst i midten av neste år.

– Jeg forventer ikke at at ting vil være tilbake til normalt før sommeren 2021, sa Dimon under en konferanse fredag, og fortsatte:

– Vi må bare leve med det.