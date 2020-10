Verdens 5. rikeste gir 54 mill. til coronastudie

Luksusmilliardær og en av verdens rikeste, Bernard Arnault, donerer fem millioner euro eller om lag 54 millioner kroner til et forskerteam på Institut Pasteur i hans hjemby Lille i Frankrike, som er i et tidlig stadium av å utvikle en behandling for Covid-19, skriver Bloomberg.

Ifølge nettstedet har forskerne identifisert et molekyl som i laboratoriet virker å være effektivt mot viruset, og skal nå være klare for å teste dette på mennesker, ifølge nettstedet.

Bernard Arnault er eier av LVMH, som blant annet står bak luksusmerker som Louis Vuitton, Möet og Hennessy, og er ifølge nettstedet rangert som verdens 5. rikeste med en formue på 88,3 milliarder dollar, eller om lag 807 milliarder kroner.