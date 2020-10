Sjefstrateg: - Resultatsesongen kan bli bedre enn ventet

RESULTATSESONG: Denne uken legger amerikanske storbanker som JPMorgan, Citigroup, Goldman Sachs, Bank of America og Morgan Stanley frem tall for tredje kvartal.

RESULTATSESONG: Denne uken legger amerikanske storbanker som JPMorgan, Citigroup, Goldman Sachs, Bank of America og Morgan Stanley frem tall for tredje kvartal. Foto: NTB/ Brendan McDermid / Reuters

Uken som kommer er fokuset tilbake på resultatrapporter når amerikanske storbanker som JPMorgan, Citigroup, Goldman Sachs, Bank of America og Morgan Stanley legger frem tall for tredje kvartal.

– Det ser ut som resultatsesongen kan bli bedre enn ventet, basert på det vi har sett av tidligere tallfremleggelser, sier Ed Keon, sjefstrateg i QMA, til CNBC, og fortsetter:

– Guidingen ser ganske bra ut.

Deutsche Bank mener ifølge nettstedet at resultatsesongen kan gi et positivt momentum for aksjer ,hvis selskapene fortsetter å slå estimatene i et sunt tempo, slik de gjorde i forrige kvartal.

– I andre kvartal så vi resultatfremleggelsene innenfor S&P 500 overraske på oppsiden både når det gjeldt bredde og størrelse, noe som førte til historisk sjeldne, sterke oppgraderinger av estimater, spesielt for sykliske aksjer - og kanskje en av de sterkeste aksjerallyene etter en resultatsesong noen gang, skriver Deutsche Bank i en oppdatering.

Meglertopp: – Ting vil ikke bli normalt før neste sommer