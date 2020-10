Hva har landene som har klart seg best under corona til felles?

Hva har de landene som har klart seg best under coronapandemien til felles? Alle har kvinnelige ledere.

Landene som var ledet av kvinner under første runde av coronapandemien hadde halvparten så få dødsfall som følge av Covid-19, som de landene som var ledet av menn.

Det viser en fersk studie, ifølge Bloomberg.

Studien skal ha sammenlignet de 19 landene som er ledet av kvinner med sine naboland.

– Kvinnelige leder er mye mer empatiske, de har en mer demokratisk lederstil og er mye mer kommunikative, sier Sypriya Garikipati, økonomiprofessor ved University of Liverpool til Bloomberg.

Bloomberg trekker blant annet frem statsministeren i New Zealand, Jacinda Ardern og statministeren i Norge, Erna Solberg som to veldig gode eksempler på land som har hatt strenge tiltak og få dødsfall under coronapandemien hittil.

Norge har per i dag kun 275 dødsfall som følge av corona.