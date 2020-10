John Olaisen: - Forventer nye topper for oljeetterspørselen

– Idag står fornybar energi for omtrent 17 prosent av verdens energikonsum, og det forventes en enorm vekst fremover. Innen 2030 skal 25 prosent av all energikonsum globalt komme fra fornybart, sier analysesjef John Olaisen i ABG Sundal Collier under Finansavisens konferanse Investordagene.

Likevel forteller han at meglerhuset forventer nye topper for oljeetterspørselen.

– Sentimentet for investeringer innen olje- og gass er veldig dårlig. Den amerikanske indeksen for oljeservice er ned over 70 prosent fra toppen. Det føles som at enden er nær, men det er ikke helt over enda, sier Olaisen.

Positiv til Aker BP

Olaisen trekker frem oljeselskapet Aker BP som et spennende aksjecase.

– Flere av de store oljeselskapene har begynt å gjøre tunge investeringer innen fornybart. Dette er det mange investorer som misliker. Her er det mye lavere avkastning, og Aker BP er klar på at selskapet ikke skal investere i fornybart. Aker BP skal generere høy fri kontantstrøm og betale ut utbytter. Dette gir aksjonærene muligheten til å investere i fornybart selv, sier Olaisen.

Videre forteller han at en oljepris på 40 dollar fatet gir rundt 14-18 prosent direkteavkastning på selskapets frie kontantstrøm de neste årene. Olaisen tror imidlertid at oljeprisen vil bli høyere enn 40 dollar fatet.

– Selskapet også en ekstremt sterk balanse. Lånekostnaden til Aker BP er 3-4 prosent før skatt, hvilket reflekterer hvor lav risiko gjeldeierne vurderer i selskapet, sier Olaisen.

Fra olje til sol

Det neste caset Olaisen trekker frem er Scatec Solar .

– Scatec har vært en etablert spiller innen solenergi i flere år nå. Selskapet har fem solparker som kommer til å starte opp nå i fjerde kvartal, samtidig som det forventes oppstart av tre til fire andre prosjekter de neste månedene, sier Olaisen.

Han er positiv til at selskapet ser på oppkjøpskandidater for å vokse videre innen andre energikilder enn sol. Videre understreker han at Scatec selv er en åpenbar oppkjøpskandidat, og viser til at Equinor har en eierandel på 15 prosent av selskapet.

Ifølge Olaisen prises Scatec i dag over netto verdi av selskapets eiendeler (NAV).

– De siste tre årene har imidlertid selskapet bygget NAV med 40-50 prosent hvert år. Fortsetter de med dette fremover vil NAV komme opp mot 260 kr om ett år, og 380 kr om to år, forteller han.

Begrenset nedside i TGS-NOPEC

Det siste selskapet Olaisen trekker frem er en av hans favoritter, TGS-NOPEC .

– Nå ser markedet for oljeservice helt forferdelig ut. Hvis det noen gang blir bedre for oljeservice, er TGS-aksjen den første som kommer til å gå. Selskapet prises til EV/PB på 1,6, og historisk har du aldri tapt penger ved å kjøpe aksjen på denne prisingen, sier Olaisen.