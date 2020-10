dette vil påvirke oslo børs

Av førhandelen til IG Trading stiger Oslo Børs med 0,81 prosent. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [0,2, 0,6] prosent.

Olje

Et fat brentolje koster ved 7.30-tiden mandag 42,44 dollar pr. fat, ned 0,75 prosent for dagen. Det er omtrent 0,5 dollar lavere enn ved stengetid på Oslo Børs fredag. WTI-oljen er ned 0,77 prosent til 40,23 dollar.

Fredag ble streiken i oljesektoren over, etter at partene skal ha blitt enige om en avtale.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,32 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,32 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer derimot 2,27 prosent, og CSI 300 er opp 2,44 prosent. Hang Seng i Hong Kong styrkes 2,03 prosent.

I Sør-Korea styrkes Kospi 0,30 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,41 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,56 prosent.

Wall Street

Det ble en positiv avslutning på forrige uke, og alle de toneangivende indeksene på Wall Street stengte i pluss fredag.

Dow Jones stengte opp 0,57 prosent til 28.587,10 poeng. Indeksen er opp 0,17 prosent for året. Den brede S&P-500 steg 0,88 prosent til 3.477,11 poeng, og er dermed opp 7,63 prosent for året. Teknologitunge Nasdaq klatret 0,50 prosent til 11.579,94, og har steget 34,27 prosent i år.

Fredag godkjente USAs president Donald Trump en ny versjon av en redningspakke, to dager etter at han brått avlyste forhandlingene ny økonomisk støtte for amerikanske arbeidere og bedrifter.

– Presidenten har godkjent en revidert pakke. Han ønsker å gjøre en avtale, sa Kudlow under et intervju med FOX Business.

Trump skal ha gitt finansminister Steven Mnuchin tillatelse til å legge frem en krisepakke verdt 1.800 milliarder dollar overfor demokratenes Nancy Pelosi.

Hovedindeksen

Da børsen stengte på fredag sto hovedindeksen i 876,28 poeng, ned 0,33 prosent, og det ble omsatt aksjer for 3,9 milliarder kroner.

Lifecare endte opp til 8,65 kroner etter å ha ligget nede i en mørk dal store deler av fredagen. Etter nyheten om at det Merkur-noterte helseselskapet kan stå i startgropen for en revolusjon for en ny type diabetesbehandling, har investorer kjøpt aksjer med begge hendene.

Taperlisten ble toppet av Norwegian , som styrtet til 0,70 kroner etter at konkurransen i luftfarten tilspisses.

Tirsdag ble det kjent at Erik G. Braathen skal starte et nytt flyselskap , mens ungarske Wizz Air også tar opp kampen om passasjerene og åpner innenriksruter i Norge.

Dette skjer i dag - mandag

Makro:

Kina: Kjøretøysstatistikk september

Kina: Utenlandske direkteinvesteringer september

Japan: PPI september, kl. 01.50

Danmark: KPI september, kl. 08.00

Annet:

TECO 2030: Første handelsdag på Merkur Market

USA: Columbus Day

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)