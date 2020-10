DNB Markets tar Equinor ut av sin anbefalte portefølje på Oslo Børs. Inn kommer Aker BP.

«Aker BP har hatt en 17 prosent svakere utvikling enn Equinor siden midten av juli. Det gjør at prisingen på, relativ basis, ser attraktiv ut for Aker BP med en forventet direkteavkastning for 2021 på 7,8 prosent, mot 4,4 prosent for Equinor. Aker BP handles på 0,63 ganger NAV (net asset value), som er det laveste på seks år», forklarer meglerhuset i dagens oppdatering.

«Endringen i porteføljen gir litt større eksponering mot oljeprisen, siden Aker BP har mindre gasseksponering enn Equinor og en høyere beta (markedsrisiko, red. anm)», heter det videre.

I tillegg forventer DNBs oljeanalytiker (Helge André Martinsen, red. anm) ifølge oppdateringen at oljeprisen skal stige i løpet av fjerde kvartal.

Porteføljen

Aker BP

Europris

Gjensidige

Mowi

Nordic Semiconductor

Orkla

Sparebank1 SR-Bank

Telenor

Yara

XXL

Porteføljen var opp 1,6 prosent fra mandag formiddag forrige uke til mandag formiddag denne uken.

Til sammenligning steg hovedindeksen på Oslo Børs 2,0 prosent i samme periode.

Så langt i 2020 er porteføljen dermed ned 4,3 prosent, mot 6,5 prosent fall for hovedindeksen.