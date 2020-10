Solid ukestart for Apple

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,2 prosent og står i 11.723,07 poeng mens Dow Jones står i 28.668,89 poeng etter en oppgang på 0,3 prosent.

Tirsdag lanserer Apple sitt nyeste flaggskip iPhone 12. Kort tid etter at mandagens handel tok til omsettes aksjen for 120 dollar, opp 2,6 prosent.

«Bedre utsikter for Biden før helgen gjorde at flere aktører har begynt å forberede seg på muligheten for at demokratene får full kontroll over senatet og representantenes hus, noe som kan innebære mer finanspolitisk stimuli og en bedret amerikansk økonomi», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Et relevant spørsmål er om investorer bør bry seg om utfallet av det amerikanske presidentvalget, og ta beslutninger basert på hvem de tror vinner.

- Jeg mener svaret er nei, siden det er så mange variabler i spill her og vanskelig å peke på årsak-virkning-effekter. Motoren i aksjemarkedet er økonomisk vekst og verdiskapning, og den kvernen maler videre nærmest uavhengig av hvem som styrer landet, sier Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Historisk utvikling viser faktisk at børsutviklingen har vært sterkere i perioder med en demokratisk president enn en republikansk president, hvis vi ser på de siste 40 årene.