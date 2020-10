– Markedet kommer til å krakke hardt

MØRKT: Jeffrey Gundlach, adm. direktør of sjefinvestor i DoubleLine Capital, maler et mørkt bilde av markedets fremtidsutsikter.

MØRKT: Jeffrey Gundlach, adm. direktør of sjefinvestor i DoubleLine Capital, maler et mørkt bilde av markedets fremtidsutsikter. Foto: NTB

– Innen 18 måneder kommer det til å krakke ganske hardt. Jeg tror det beste er å unngå markedet slik det ser ut nå, sier Jeffrey Gundlach, adm. direktør og sjefinvestor i DoubleLine Capital, til Marketwatch.

Gundlach blir av mange omtalt som «obligasjonskongen» og han har ikke et lyst syn på fremtiden.

– Jeg tror ikke at å eie 25 prosent gull er galskap nå. Ei heller er det galskap å ha 25 prosent i kontanter, sier Gundlach, og understreker at dette sammen med 25 prosent aksjer og 25 prosent obligasjoner utgjør en «permanent portefølje».

Milliardæren mener det er en så stor spredning blant utfallene av pandemien at man må gå for en investeringsmodell av typen «barbell» – som en vektstang med vektskiver på treningssenteret.

Strategien går ut på at man plasserer verdier både i eiendeler med både høy og lav risiko – opsjoner og gull for eksempel – men ingenting i alternativene som havner på midten av skalaen.

Mørkt bilde

Gundlach maler et mørkt bilde hva gjelder fremtidsutsiktene i markedet.

– Jeg tror ikke folk forstår hvor mange selskaper som vil gå konkurs de neste månedene. Jeg tror det vil akselerere og at vinteren vil bringe store problemer.

Milliardæren forteller Real Vision at de virkelig store kjøpsmulighetene vil komme i løpet av et par år og at det vanskelige vil være å sitte klar når kuppene er der.

– The trade (håndverket) is to wait for the trade (kjøpsmuligheten). Det kommer til å bli behagelig å ikke være i den første vogna på berg-og-dal-banen som nå kommer. Jeg eksponerer meg med veldig lav risiko nå, sier han.