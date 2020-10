Investor lempet ut aksjer for 616 millioner kroner

STORSALG: En finansiell investor har brukt starten på uken til å kvitte seg med aksjer for flere hundre millioner kroner i Schibsted.

Mandag ettermiddag ble det kjent at en finansiell investor hadde engasjert Arctic Securities for å undersøke muligheten for salg av inntil 1,6 millioner aksjer i Schibsted.

Det var snakk om opptil 800.000 A-aksjer og opptil 800 000 B-aksjer .

Dersom aksjene hadde blitt solgt til sluttkurs mandag ville de frigjort 642 millioner kroner.

Nå er det klart at 800.000 A-aksjer ble solgt for 405 kroner stykket mens 800.000 B-aksjer ble solgt for 365 kroner stykket. Selgeren håvet dermed inn 616 millioner kroner.

Selgeren var ikke en primærinsider i selskapet.