Nordnet-analytiker Roger Berntsen: Gitt dette må vi forvente økt volatilitet de neste ukene

Mandagens børsoppgang i USA bidro til optimisme blant de asiatiske investorene tirsdag. Alle sektorer i regionen endte opp, ledet an av helsesektoren. Ferske makrotall fra Kina bidro også positivt.

I likhet med de andre børsene i verden, vil børsene i Asia preges av resultatfremleggelser fremover.

«Gitt dette må vi forvente økt volatilitet de neste ukene», skriver analytiker i Nordnet, Roger Berntsen, i morgenrapporten tirsdag.

Når det er sagt, stor volatilitet har blitt den nye normalen etter Covid-19 utbruddet, derfor er det ikke ekstraordinært å melde om potensielt sett, store svingninger, mener analytikeren.

De to mest verdifulle selskapene i verden, Apple og Amazon, dro lasset i går med kjempeoppgang på mellom fem og seks prosent.

«Børsppgangen var for øvrig relativt bred, dog tre sektorer, forbruksvarer, IT og telekom, utmerket seg mest med en samlet oppgang på over to prosent. At Apple skal lansere sin først 5G telefon i dag var en viktig årsak til gårsdagens oppgang, », skriver Berntsen.

I dag sparkes resultatsesongen for tredje kvartal i gang for fullt med selskaper som JPMorgan, Citigroup, BlackRock, Johnson&Johnson og Delta Airlines. De neste ukene vil dermed ifølge analytikeren preges av resultatfremleggelser, samt presidentvalget.