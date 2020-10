Sjeføkonom i Allianz: Dette blir hoveddriverne fremover

Etter det store fallet i mars utviklet børsene seg sterkt frem til sensommeren. September og oktober har vært mer volatil, og det er nå stor spenning hvor markedene skal videre. Investorer følger særlig med på utviklingen av coronaviruset og valget i USA.

Ludovic Subran, sjeføkonom i Allianz, vil følge særlig med på to sektorer når selskapene fremover skal legge frem tall for tredje kvartal.

– Resultatsesongen vil skape mye volatilitet, spesielt i forkant av valget. Marked vil fokusere spesielt på inntjeningen til finans- og tek-selskapene. Det vil bli hoveddriverne fremover, sier Subran til Wall Street Journal.

Tirsdag fikk vi tall fra to amerikanske banker. Citigroups resultat falt med 34 prosent i tredje kvartal, men det var likevel ikke så ille som fryktet. JP Morgans resultat pr. aksje kom inn på 2,92 dollar, langt sterkere enn ventede 2,23 dollar. Omsetningen var på 29,1 milliarder dollar, drøyt 0,8 milliarder høyere enn ventet.

Det går mot fall for Dow Jones og S&P 500 av førhandelen, mens Nasdaq ser ut til å stige betraktelig i forkant av Apples presentasjon av nye iPhone-modeller i kveld.

Videre testing av en Covid-19-vaksinestudie til Johnson & Johnson er satt på vent etter at en pasient har blitt syk. Legemiddelselskapet har foreløpig ingen forklaring for sykdommen. Det skaper noe sur stemning tirsdag.

– Det er en påminnelse om at det kan ta lengre tid enn man tror å få en vaksine. Folk er også for optimistiske med tanke på hvor for en vaksine kan stoppe pandemien, sier Paul Jackson, analytiker i Invesco, ifølge Wall Street Journal.