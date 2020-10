Nasdaq stiger – Dow Jones faller

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,2 prosent og står i 11.901,05 poeng mens Dow Jones står i 28.743,70 poeng etter en nedgang på 0,3 prosent.

I dag lanserer Apple sitt nyeste flaggskip iPhone 12, og kort tid etter at handelen tok til omsettes aksjen for 123,68 dollar, ned 0,6 prosent. Mandag hoppet Apple-aksjen 6,4 prosent.

Ludovic Subran, sjeføkonom i Allianz, vil følge særlig med på to sektorer når selskapene fremover skal legge frem tall for tredje kvartal.

– Resultatsesongen vil skape mye volatilitet, spesielt i forkant av valget. Marked vil fokusere spesielt på inntjeningen til finans- og tek-selskapene. Det vil bli hoveddriverne fremover, sier Subran til Wall Street Journal.

Konsumprisene i USA var opp 0,2 prosent i september, sammenlignet med måneden før. På årsbasis var prisene opp 1,4 prosent. Økningen var som ventet, ifølge Direkt Makro.

Konsumprisene eksklusiv mat- og energipriser var opp 0,2 prosent på månedsbasis, og opp 1,7 prosent mot samme måned året før.