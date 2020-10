Laster opp for 1 million i Arendals Fossekompani

Stine Rolstad Brenna, styremedlem i Arendals Fossekompani , har gjennom selskapet Verdihagen, kjøpt 300 aksjer i AFK.

Brenna har inngått avtale med selskapet om 15 prosent rabatt mot en bindingstid på 3 år. Prisen er basert på vektet gjennomsnittskurs i perioden 9.–13. oktober på 4.293 kroner per aksje og endte dermed på 3.649 kroner per aksje.

Totalbeløpet for transaksjonen ble følgelig like under 1,1 millioner kroner.

Brenna eier etter kjøpet 300 aksjer i Arendals Fossekompani gjennom selskapet Verdihagen.