dette vil påvirke oslo børs

Av førhandelen til IG Trading stiger Oslo Børs med 0,18 prosent. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,3] prosent.

Olje

Et fat brentolje koster ved 7.00-tiden onsdag 42,32 dollar pr. fat, ned 0,28 prosent for dagen. Det er omtrent det samme som ved stengetid på Oslo Børs tirsdag. WTI-oljen er ned 0,26 prosent til 40,06 dollar.

Verdens største råoljeimportør, Kina, tok inn 11,8 millioner fat pr. dag i september, hvilket tilsvarer en oppgang på 5,5 prosent fra august. Til tross for at tallene fortsatt ligger under nivåene i juni, var dette trolig med på å sende oljeprisen opp tirsdag.

Oljeanalytiker i Rystad Energy, Paola Rodriguez-Masiu, viser imidlertid til at tirsdagens oppgang ikke nødvendigvis er berettiget.

«Vi ser at Kinas importvekst er i ferd med å opphøre, da uavhengige raffinerier nesten har maksimert den statlige importkvoten og selskaper strever med ekstremt høye råoljelagre», poengterte oljeanalytikeren.

Onsdag legger IEA frem månedsrapporten 10.00, mens API kommer med ukentlige oljelagertall 22.30 i kveld.

Asia

Det er bredt børsfall i Asia mens investorene venter på talen til den kinesiske presidenten Xi Jinping.

I Japan stiger Nikkei 0,1 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,41 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 0,54 prosent, og CSI 300 er ned 0,61 prosent. Hang Seng-indeksen i Hong Kong er ned 0,27 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi 0,43 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,08 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,55 prosent.

Wall Street

Alle de ledende indeksene endte i rødt på Wall Street tirsdag.

Dow Jones stengte ned 0,55 prosent til 28.680,33 poeng. Indeksen er opp 0,5 prosent for året. Den brede S&P-500 svekket seg 0,64 prosent til 3.511,76 poeng, og er dermed opp 8,70 prosent for året. Teknologitunge Nasdaq falt 0,1 prosent til 11.863,90, og har steget 32,22 prosent i år.

Det var knyttet stor spenning til Apples lansering av den nye iPhone 12 og Apple-sjef Tim Cook omtalte den nye generasjonen som «en ny æra».

Flere amerikanske medier poengterte at Apple-aksjen lå solid i grønt i førhandelen, og spekulerte følgelig om den kunne nå nytt rekordnivå. Slik gikk det imidlertid ikke.

Apple endte nemlig ned 2,65 prosent, til tross for den etterlengtede lanseringen.

Hovedindeksen

Oslo Børs endte ned tirsdag. Da børsen stengte sto hovedindeksen i 875,37, ned 0,31 prosent, og det ble omsatt aksjer for 4,4 milliarder kroner.

REC hadde en eventyrlig dag på børs tirsdag etter mandagens rally på 20,66 prosent.

Solselskapet meldte tirsdag morgen at det sammen med Group14 Technologies, en global tilbyder av silisium-karbon komposittmaterialer, skal utvikle et fullskala, samlokalisert kommersielt produksjonsanlegg ved RECs anlegg i Moses Lake i USA.

Taperlisten ble toppet av SAS-aksjen sammen med tegningsrettene til flyselskapet SAS TR NOK. Norwegian ble også straffet etter at konkurransen i luftfarten tilspisser seg.

Dette skjer i dag - tirsdag

Regnskapsrapporter:

Oslo Børs

- ASC

Øvrige utenlandske:

- Bank Of America (ca kl 12.45), Goldman Sachs (kl 13.30), Alcoa, Wells Fargo

Kapitalmarkedsdag:

- SADG 13.00-15.00

Makro:

- Japan: industriproduksjon endelig august 6.30

- Spania: KPI september 9.00

- EMU: industriproduksjon august 11.00

- USA: PPI september 14.30

Annet:

- Olje: IEA månedsrapport 10.00

- Laks: SSB, ukentlig lakseeksport 8.00

- Kraft: Vannmagasinstatistikk 13.00

- Olje: API, ukentlig oljelagertall 22.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)