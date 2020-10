2020: Året der markedene aldri lar realiteten stå i veien for en god historie

Forventningene var som vanlig høye før gårsdagens etterlengtede produktlansering fra Apple. Aksjen steg over seks prosent på Nasdaq mandag, men endte ned 2,7 prosent i går etter at fire modeller av nye Iphone 12 ble presentert.

«På kort sikt var dette virkelig et tilfelle av «å kjøpe ryktet og selge faktumet». Det endrer ikke den mer langsiktige trenden der «Big Tech» er øyenstenen hos FOMO-flokken (fear of missing out, red. anm) som kjøper alt», skriver Oandas senioranalytiker for Asia- og Stillehavsregionen, Jeffrey Halley, i en oppdatering.

– «Reality check»

Samtidig peker han på en «reality check» fra Demokratene for dem som venter at Kongressen snart vil vedta en ny finanspolitisk stimulansepakke.

«Demokratene står på sine 2.200 milliarder dollar. Republikanerne vil fortsatt ha en slankere utgave, mens USAs president forvirrer alle med sitt «go large or go home»-budskap til begge parter. Med dette motsier han sitt eget parti og sitt eget standpunkt fra tidlig i forrige uke. Det forklarer mer enn noe annet gårsdagens rotasjon ut av aksjer/metaller og inn i dollar», skriver Halley.

«Den kalde realiteten markedene har nektet å innse er at selv om en enighet ble oppnådd, ville sjansene for et vedtak av stimulansepakken før valget i november ha vært rundt null. Men dette er fortsatt 2020, året der markedene aldri lar virkeligheten stå i veien for en god historie», heter det videre.