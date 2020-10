Aksjene stiger på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,1 prosent og står i 11.872,66 poeng mens Dow Jones står i 28.728,60 poeng etter en oppgang på 0,2 prosent.

S&P 500 stiger 0,1 prosent til 3.515,10 poeng.

Produsentprisene i USA økte med 0,4 prosent i september, sammenlignet med måneden før. Ifølge TDN Direkt var det ventet en oppgang på 0,2 prosent.

«Amerikanske inspektører oppdaget alvorlige kvalitetsproblemer på en legemiddelfabrikk (Eli Lilly & Co) som utvikler en eksperimentell medisin til bruk i behandlingen av coronasyke pasienter. Dermed settes utviklingen på pause», skriver Kjersti Haugland i en rapport fra DNB Markets.

Medisinen er i samme familie som Regeneron-medisinen, som ble hyllet av president Trump for sin raske effekt forrige uke.

I den amerikanske kongressen er det ingen fremgang å spore i forhandlingene om en ny, stor stimulansepakke.

«Demokratene avviste nylig republikanernes forslag om en pakke på 1.800 milliarder dollar, til tross for at beløpet er vesentlig nærmere deres eget forslag på 2.200 milliarder. I tillegg til uenighet om beløpet handler uenighet selvsagt også om hvilke tiltak som skal velges», avslutter Haugland.