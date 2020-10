Ti sparebanker vil samarbeide med Frende Forsikring

Formålet er å avklare om det er grunnlag for å inngå en langsiktig avtale der bankene i Lokalbank skal distribuere Frende-produkter og andre produkter som Frende ellers tilbyr sine kunder.

Det nye banksamarbeidet Lokalbank består av Askim & Spydeberg Sparebank, Drangedal Sparebank, Nidaros Sparebank, Selbu Sparebank, Sparebank 68 Grader NORD, Sparebanken DIN, Stadsbygd Sparebank, Tolga-Os Sparebank, Ørland Sparebank, og Aasen Sparebank.

I januar 2018 gikk bankene til oppsigelse av avtalen med Eika-gruppen og Eika Forsikring. Lokalbank har vurdert nye strategiske partnere innen distribusjon av forsikring til egne bankkunder og mener Frende kan være en slik mulig partner.

Konsernet Frende Forsikring består av morselskapet Frende Holding AS som forvalter eierskapet i de heleide datterselskapene Frende Skadeforsikring AS og Frende Livsforsikring AS.

Frende Holding AS eies av 15 frittstående sparebanker, og tre brannkasser i Varig som distribuerer for Frende fra 1. januar 2021.