Kahoot forteller om nytt samarbeid

Kahoot inngår et samarbeid med Zoom Video Communications for å tilby Kahoot-app for Zoom, slik at brukerne får tilgang til å spille Kahoot direkte fra Zoom Meetings.

Kahoot ble kunngjort som Zapp Launch-partner for denne integrasjonen på Zooms årlige virtuelle Zoomtopia-brukerkonferanse som startet i dag.

– Ettersom bedrifter og skoler over hele verden har tilpasset seg en ny virkelighet med fjernundervisning og virtuelle team, er dette et perfekt tidspunkt å bringe en sømløs Kahoot-opplevelse til Zoom-møter, sier Eilert Hanoa, adm. direktør i Kahoot, i en melding.

Integrasjonen planlegges lansert i løpet av 2020.