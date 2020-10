Xi Jinpings tale sendte børsene i rødt

I Japan faller Nikkei 0,6 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,8 prosent.

Shanghai Composite i Kina har flat utvikling, og CSI 300 er opp 0,1 prosent. Hang Seng-indeksen i Hong Kong er ned 1,3 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi 0,9 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,6 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,8 prosent.

Xis tale

Investorenes reagerer i dag på talen den kinesiske presidenten Xi Jinping holdt i Shenzhen, i forbindelse med Shenzhen Special Economic Zones 40-års jubileum.

Xi understreket hvor viktig det er å «beskytte rettighetene og interessene til gründere, eiendomsrettigheter så vel som intellektuelle eiendomsrettigheter i samsvar med loven», ifølge en oversettelse av talen hans. Det vil «motivere gründere til å starte og utvikle bedriftene sine».

Hovedfokuset til presidenten var følgelig å fokusere på videre utvikling i landet, nå som pandemien har gitt ytterligere utfordringer. Xi har tidligere uttrykt at landet står overfor et økonomisk veiskille.

Nyhetsbyrået Xinhua meldte søndag at Kina har kommet med en omfattende reform for Shenzen som vil gjøre at de lokale myndighetene får med nedslagskraft. Et område er for eksempel markedsbaserte reformer.

Aksjene til Apple-partnerne i regionen var også under lupen onsdag. I Japan falt sensorselskapet Taiyo Yuden 0,3 prosent mens batteri- og komoponentselskapet Murata Manufacturing steg 0,6 prosent.

I Sør-Korea klatret skjermgigant LG Display 1,9 prosent. Kameralinseprodusent Largan Precision i Taiwan falt 0,7 prosent, og det samme gjorde Taiwan Semiconductor som produserer strømrelaterte komponenter til mobiltelefoner.

Apple selv endte opp 0,1 prosent på Wall Street onsdag.