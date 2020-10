Venter nedgang fra start

Basert på førhandelen til IG Trading faller Oslo Børs 0,8 prosent. Asia preges av røde børser, oljeprisen holder seg relativt flat, og Wall Street endte i rødt.

Olje

Oljeprisene har hatt relativt flat utvikling gjennom natten etter en markant økning like før børsen stengte i Oslo i går. Torsdag markerer tredje dag oljeprisen har steget tross økt coronasmitte.

Smittetilfellene i Europa ligger på rundt 100.000 nye hver dag og de omlag 50.000 nye tilfellene i USA legger press på oljeetterspørselen.

ANZ Research understreker at en skarp økning i kinesisk og indisk oljeimport i september har bidratt til å støtte markedet.

«Utsiktene i Asia kan være grunnen til at OPEC+ fremdeles er sikre på at markedet kan stå imot ytterligere 2 millioner fat per dag i markedet», skriver ANZ i en rapport.

Brent-oljen er torsdag morgen ned 0,14 prosent til 43,36 dollar fatet, mens WTI-oljen har flat utvikling til 41,09 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 42,94 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Asia

Det er bredt børsfall i Asia etter Xi Jinpings tale i Shenzen. Hovedfokuset til presidenten var følgelig å fokusere på videre utvikling i landet, nå som pandemien har gitt ytterligere utfordringer. Xi har tidligere uttrykt at landet står overfor et økonomisk veiskille.

I Japan faller Nikkei 0,6 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,8 prosent.

Shanghai Composite i Kina har flat utvikling, og CSI 300 er opp 0,1 prosent. Hang Seng-indeksen i Hong Kong er ned 1,3 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi 0,9 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,6 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,8 prosent.

Wall Street

Alle de tre ledende indeksene på Wall Street endte i rødt onsdag, etter den amerikanske finansministeren, Steve Mnuchin, helte kaldt vann i årene på de som håpet på en stimuluspakke før valget.

Mnuchin fortalte onsdag at en avtale om en ny redningspakke mest sannsynlig ikke vil komme på plass før presidentvalget i november, ifølge CNBC.

Det hvite hus foreslo i forrige uke en redningspakke på 1.800 milliarder dollar, eller 16.600 milliarder kroner, som Nancy Pelosi hevdet var vesentlig lavere enn det de ønsker. Forslaget er til sammenligning 55 prosent større enn hele Oljefondet som nå ligger på i underkant av 10.800 milliarder.

Mnuchin sa imidlertid at partene har noe fremdrift på enkelte områder, men den amerikanske befolkningen kan se langt etter en løsning i løpet av den nærmeste tiden.

Hovedindeksen

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,3 prosent før den sluttet på 877,63 poeng. Det ble omsatt aksjer for 4,8 milliarder kroner.

Havyard Group hoppet 158,10 prosent til 6,22 kroner uten at det kom noen nyheter fra selskapet.

Storaksjonær Jan Haudemann-Andersen kunne glede seg over at Kahoot gikk opp 5,0 prosent til 59 kroner. I løpet av dagen var aksjen oppe i 61,60 kroner, hvilket er en ny rekordnotering. Tirsdag ble det kjent at selskapet henter 1,98 milliarder kroner fra japanske SoftBank.

Tirsdag meldte REC at selskapet, sammen med Group14 Technologies, skal utvikle et fullskala, samlokalisert kommersielt produksjonsanlegg ved RECs anlegg i Moses Lake i USA. Torsdag morgen melder REC at det rydder opp i skattesnusk med den Grant County i staten Washington, hvilket vil få positive effekter for EBITDA i årene fremover.

Dette skjer i dag

Regnskapsrapporter

Morgan Stanley (ca kl 13.30)

Handles i dag eks. utbytte

WSTEP (NOK 1,60)

Makrostatistikk

Norge: handelsbalansen september 8.00

Norge: utlånsundersøkelsen 3.kv 10.00

Kina: KPI, PPI september 3.30

Frankrike: KPI september 8.45

SCB: arbeidsledighet september 9.30

USA: importpriser september 14.30

USA: Philadelphia Fed-indeks oktober 14.30

USA: Empire manufacturing-indeks oktober 14.30

USA: førstegangssøkende ledighetstrygd uketall 14.30

Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 3. kvartal 2020 (SSB)

Utenrikshandel med varer, september 2020 Publisering (SSB)

Annet

Gass: Ukentlig gasslagertall fra DOE 16.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)