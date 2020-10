Norges Bank: Uendret låneetterspørsel

UENDRET: Låneetterspørselen er tilnærmet uendret i tredje kvartal. Her sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank.

UENDRET: Låneetterspørselen er tilnærmet uendret i tredje kvartal. Her sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank. Foto: Are Haram

Det skriver Norges Bank i Utlånsundersøkelsen publisert torsdag.

Kredittpraksis og lånebetingelser var lite endret, men bankene rapporterer om noe mindre bruk av avdragsfrihet. Utlånsmarginen falt svakt på lån til foretak og var uendret på lån med pant i bolig, ifølge TDN Direkt.

Flere banker mener avviklingen av utvidet fleksibilitetskvote vil begrense både antall lån og størrelsen på lånene bankene ønsker å innvilge fremover.

Etterspørselen etter foretakslån til investeringer tok seg litt opp fra andre kvartal.

Etterspørselen etter førstehjemslån økte svakt.

Etterspørselen etter fastrentelån var uendret.

Fremover ventes det kun marginale endringer i boliglånsetterspørsel.

Samlet rapporterte bankene at låneetterspørselen fra ikke-finansielle foretak var om lag uendret i tredje kvartal 2020.

Fremtidsutsiktene

For fjerde kvartal venter bankene svak innstramming i kredittpraksisen. Det henger sammen med at de midlertidige lettelsene i boliglånsforskriften ikke blir videreført etter tredje kvartal.

«Med fleksibilitetskvoten tilbake på ordinært nivå, venter et flertall av bankene at forskriften trolig vil begrense både antall personer som får innvilget lån og størrelsen på lånene. Bankene rapporterer at boliglånsforskriften hadde denne effekten også ved inngangen til 2020, det vil si før de midlertidige lettelsene ble innført», skriver Norges Bank.