Ved 10.45-tiden er det nedgang på hele 3 prosent i tyske Frankfurt. Børsen i Italia og Frankrike faller med 2,2 og 2 prosent. FTSE 100 i London svekkes med 2,4 prosent, mens IBEX 35 i Spania faller 1,4 prosent. Oslo Børs faller 1,5 prosent.

Også i Asia er det dårlig stemning. I Hongkong faller Hang Seng 2,1 prosent, mens Nikkei 225 i Japan peker ned med 0,5 prosent. Av førhandelen i USA er Nasdaq i rødt med 1,4 prosent, mens Dow Jones og S&P 500 er ned med 0,6 og 0,8 prosent.

Oljeprisene svekkes i tillegg. Brentoljen er ned 1,4 prosent til 42,80 dollar fatet, mens WTI-oljen svekkes med 1,3 prosent til 40,54 dollar pr. fat. Nedgangen på børsene og i oljeprisene kommer etter at stadig flere land sliter med coronaviruset.

– Tradere er i hyperventilasjon-modus over i hvilken grad myndigheter vil komme med nye, strenge tiltak for å kontrollere spredningen av coronaviruset, sier Stephen Innes, sjef for global markedsstrateg i Axi.



Tyskland har registrert 6.638 nye smittetilfeller siste døgn, 1.500 flere enn dagen før. Ikke siden pandemien begynte, har landet registrert så kraftig økning. Den siste tiden har Tysklands regjering bestemt at færre mennesker får samles og utesteder må stenge tidligere.

I franske storbyer blir det portforbud fra lørdag. Klokka 21.00 må alle utesteder stenges, og folk må holde seg i hjemmene sine. Kollektivtransporten fortsetter å gå som normalt, og det vil etableres en ordning der de som har behov for å reise grunnet jobb vil få bevis for det.

Også i Storbritannia har det den siste tiden kommet flere restriksjoner. I tillegg til at coronaviruset skaper trøbbel for økonomien, virker investorer å være skuffet over at det ikke ser ut til å komme noe ny tiltakspakke fra den amerikanske regjeringen før valget.