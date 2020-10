Rett ned på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 1,6 prosent og står i 11.578,36 poeng mens Dow Jones står i 28.188,19 poeng etter en nedgang på 1,1 prosent.

På taperlisten finner vi selskaper som Apple og Tesla som begge faller 1,5 prosent.

Handelsbanken mener den negative stemningen på New York-børsen må ses i sammenheng med en redusert sannsynlighet for en finanspolitisk avtale før presidentvalget.

Makro

Antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) var 898.000 i forrige uke (pr. 10. oktober), viser nye tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet. Konsensus pekte mot 825.000 førstegangssøkere.

Antallet personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims), var pr. 3. oktober på 10.018.000, ned 1.165.000 fra uken før. På forhånd var det ventet 10,7 millioner continuing claims.

Philly Fed-indeksen, som månedlig indikerer aktivitetsnivået både i næringslivet generelt og i fabrikkene i Philadelphia-regionen, oppgis til 32,3 poeng, mot 15,0 poeng i september. Ifølge TDN Direkt og Direkt Makro var indeksen ventet å synke til 14,8 poeng.

Empire Manufacturing-indeksen, som måler innkjøpssjefenes forventninger i New York, kom inn på 10,5 i oktober, mot ventet en indeks på 15,0. Bedriftene er fortsatt optimistiske til utsiktene de neste seks månedene, selv om optimismen var noe lavere enn i forrige måned.