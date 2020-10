Wall Street ser stadig rødt

Etter vel halvgått løp på Wall Street holder de toneangivende indeksene seg godt inne i negativt terreng.

Dow Jones er ned 0,3 prosent til 28.424,03, Nasdaq 1,4 prosent til 11.823,12, mens den bredere S&P 500-indeksen går tilbake 0,6 prosent til 3.467,62.

Corona, krisepakke og dårlig makro

Det er først og fremst utviklingen i coronasmitte i Europa som bekymrer investorene. Frankrike har erklært nasjonal nødsituasjon, mens Storbritannia ser ut til å gå mot ny nasjonal lockdown. Samtidig har Tyskland strammet inn sine restriksjoner.

Europa har nå over 7,2 millioner bekreftede coronasmittetilfeller, ifølge WHO.

I tillegg svinner håpet for vedtak av en krisepakke i Kongressen før presidentvalget i USA.

På makrofronten ga dagens jobless claims en ny påminnelse på at arbeidsmarkedet sliter med å komme tilbake til nivåene før coronapandemien.

– En av de viktigste sesongene noensinne

Resultatsesongen er også i gang, og der trekker Morgan Stanley opp 1,3 prosent til 51,30 dollar etter sine tall torsdag.

«Dette er den andre resultatsesongen i kjølvannet av pandemien, og den vil antakelig bli en av de viktigste resultatsesongene noensinne. Mens investorene globalt prøver å måle hva den faktiske skaden corona påfører økonomien, er forventningene simpelthen at inntjeningen ikke vil bli så ille som i andre kvartal», skriver direktør Jeff Kilburg i KKM Financial ifølge CNBC i et notat.

«I tilfelle den generelle tonen fra resultatsesongen er positiv, tror jeg amerikanske aksjer skal høyere», heter det videre.

