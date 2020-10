Telenor-datter med en svekkelse i driftresultatet på 111 mill.

Til tross for at Digi økte driftsinntektene med 113 millioner kroner i 3. kvartal 2020, opplevde Malaysias største teleoperatør et fall i driftsresultatet på 111 millioner kroner. Resultat før skatt og avskrivninger (EBITDA) falt med 53 millioner kroner.

Driftsinvesteringer (CAPEX) økte med 24 millioner kroner og antallet abonnement økte med 57.000.

Digi (Mill. kr.) 3. kv. 2020 3. kv. 2019 Omsetning 3.435 3.322 Driftsresultat 1.051 1.162 Resultat før skatt 1.735 1.788

Konsernsjef Albern Murty i Digi mener de har klart seg bra gjennom en vanskelig tid. Han trekker frem at de har lansert et nasjonal bredbånd, og at de fokuserer på finansiell stabilitet.