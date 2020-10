Aksjene stiger på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,4 prosent og står i 11.763,78 poeng mens Dow Jones står i 28.651,92 poeng etter en oppgang på 0,6 prosent.

S&P 500 stiger 0,4 prosent til 3.498,16 poeng.

Nikola faller 1,3 prosent mens Tesla stiger 0,9 prosent.

Detaljhandelen i USA gikk opp med 1,9 prosent i september, mot ventede 0,7 prosent. Utenom salg av kjøretøy var oppgangen på 1,5 prosent. Her var det ventet en oppgang på 0,5 prosent oppgang.

Den amerikanske industriproduksjonen falt 0,6 prosent på månedsbasis i september. Ifølge TDN Direkt var det ventet oppgang på 0,5 prosent. Industriens kapasitetsutnyttelse var på 71,5 prosent.

Markedene ser ut til å ha inntatt et noe mer negativt syn de siste dagene. En viktig grunn til det er ifølge DNB Markets den kraftige oppblomstringen av coronasmitte, spesielt i Europa.