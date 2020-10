– Vi kan forvente et dramatisk fall i markedet

FALL: Mark Mobius advarer mot et fall hvis valget blir bestridt.

FALL: Mark Mobius advarer mot et fall hvis valget blir bestridt. Foto: Iván Kverme

– Dersom vi får et bestridt valg kan det føre til et dramatisk fall i aksjemarkedet, sier Mark Mobius til CNBC.

Veteraninvestoren mener det er et reelt problem at valget ikke blir avgjort etter planen, men at en avgjørelse først blir truffet uker eller måneder etter 3. november.

– Hvis det skjer er vi virkelig i trøbbel. Markedet vil ikke like det og vi vil se en korreksjon eller kanskje et dramatisk fall i markedet. Så det er et stort, stort problem, sier Mobius.

Usikkerhet

For at valget skal kunne bli bestridt må en av kandidatene nekte å erkjenne at han har tapt – for eksempel ved å bestride legitimiteten av resultatet.

President Donald Trump har gjentatte ganger nektet å uttale seg om han vil akseptere det dersom han taper. Det har skapt uro i markedene allerede, og hvis det blir reelt kan det føre til store omveltninger.

Mobius mener størrelsen på fallet avhenger av hvor lenge uenighetene varer. Hvis det drar ut og går helt til Supreme Court vil det dra ut og skape usikkerhet.

– Og markedet hater usikkerhet, sier Mobius.

Mobius mener det beste for markedet er om Trump får fire nye år i Det hvite hus.

– Det handler kun om skatt. Trump lover et nytt stort skattekutt, mens demokratene lover å øke skattene, og det kan bli et stort, stort problem fremover, mener Mobius.

Ser mot øst

For å sikre seg mot denne risikoen sier legendeinvestoren at han har investert i selskaper som er «delvis immune mot slike økonomiske fall».

– Det betyr selskaper med sterk balanse og dem som kan opprettholde eller øke etterspørselen etter produktet deres, forklarer han.

Mobius peker østover for sine investeringstips og har investert relativt tungt i Taiwan og Sør-Korea. Semiconductor-selskaper, som Nordic Semiconductor her i Norge, er ifølge investoren et godt valg.

– Apple trenger utstyret, de trenger chipper for å lage det de lager, og det er det vi ser på. Komponentene i iPhone og iPad.

Denne typen selskaper er i mange tilfeller midt i tariffkrigen mellom USA og Kina, og kan bli nektet å drive i USA, men Mobius er ikke urolig for spenningen mellom landene.

– I denne tidsalderen må land handle med hverandre. Det vil også være sånn mellom USA og Kina.