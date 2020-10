Aksjene stiger på New York-børsen

MANDAG: Pilen peker opp på New York-børsen. Foto: Bloomberg Mercury

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,6 prosent og står i 11.735,75 poeng mens Dow Jones står i 28.699,19 poeng etter en oppgang på 0,3 prosent.

S&P 500 stiger 0,4 prosent til 3.496,93 poeng.

Nikola-aksjen klatrer 4,4 prosent mens Tesla stiger 1,2 prosent.

Det mye omtalte presidentvalget i USA nærmer seg, og CNNs måling på fredag viste 53 prosent oppslutning for Joe Biden og 42 prosent for Donald Trump.

«Biden leder klart over Trump på meningsmålingen, derfor er det naturlig å anta at Trumps dager som president nærmer seg talte», skriver Roger Berntsen i mandagens rapport fra Nordnet.

OPEC+ har møte i dag, og analytikerne i Handelsbanken utelukker ikke at det kommer signaler om hva alliansen ser for seg av produksjonstilpasninger fremover.

Mandag morgen kom det tall som viste at kinesisk BNP steg med 4,9 prosent i 3. kvartal 2020, sammenlignet med året før.