Vedtatt akkordløsning for Havyard Ship Technology

Avstemningen over tvangsakkorden for Havyard Group-datter Havyard Ship Technology AS (HST) er nå fullført og vedtatt, opplyses det i en børsmelding.

Ifølge meldingen ble alle skipsbygningsprosjektene som på dette tidspunktet var under kontrakt med HST sluttført med leveringen av nybygg 145 den 6. august 2020.

«Alle kreditorer fikk seg deretter, som planlagt, forelagt et forslag om tvangsakkord gående ut på betaling av de første 10.000 kroner av alle krav samt 25 prosent av restgjelden. Som ledd i akkorden vedtok alle konsernselskap å stå tilbake med sine krav inntil alle eksterne kreditorer hadde fått slik dividende», skriver Havyard.

Ved fristens utløp 19. oktober 2020, hadde 160 av 181 stemmeberettigede, tilsvarende 88,40 prosent stemt for akkorden. Ingen kreditorer stemte imot, og 21 kreditorer hadde ikke avgitt stemme.

«Dermed har akkorden fått tilstrekkelig tilslutning og oversendes tingretten for stadfestelse. HST forutser ingen problemer med slik stadfestelse, og utbetalinger vil finne sted når ankefristen går ut 4 uker etter stadfestelsen», heter det.

Ifølge meldingen gjenstår det nå endelige endelige avklaringer om størrelsen av det dividendeberettigede krav med et lite antall kreditorer. Det er dermed foreløpig ikke avklart hvor stor dividende konsernselskapene, hovedsakelig Havyard Group, tilkommer, men beløpet vil ligge mellom 5 og 15 millioner kroner.

Gjennomført akkord vil ifølge meldingen styrke egenkapitalen for konsernet estimert til om lag 60 millioner kroner, avhengig av endelig regnskapsføring og utfallet av de omstridte kravene.