Amerikanske futures stiger - Pelosi og Mnuchin nærmer seg enighet om ny coronapakke

Det amerikanske future-markedet steg tidlig tirsdag før deadlinen til ny stimulipakke fra Washington. Det melder CNBC.

Futures/terminkontrakt En kontrakt som gir eieren plikt til å kjøpe en viss eiendel til en fastsatt pris på et visst tidspunkt.

Kontraktene har ulike størrelser, og såkalte «mini»-versjoner er særlig utviklet for privatinvestorer.

Futures for Dow Jones Industrial Average steg 190 poeng, eller 0,7 prosent. Både S&P 500 og Nasdag 100 futures steg begge med 0,8 prosent. Future-markedet steg også som følge av Modernas annonsering om at en coronavaksine kan være klar i desember.

Dette skjedde etter at Demokratenes flertallsleder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, og finansminister Steve Mnuchin annonserte mandag at de nærmer seg en avtale for ny stimulipakke. Pelosi har tidligere påpekt at dette er siste mulighet til å gjennomføre en stimulipakke før presidentvalget 3. november.

Nærmer seg avtale: Nancy Pelosi, demokratenes leder i Representantens hus. Foto: Manuel Balce Ceneta

Lenge siden forrige pakke

Forrige stimulipakke, CARES act, gikk ut i slutten av juli, og forhandlingene rundt en ny pakke har hengt over markedene. Arbeidsledigheten har sunket, men dette har gått noe saktere, og privat konsum har fortsatt å ta seg opp. Noen indikatorer peker derimot på at sparereservene til den amerikanske befolkningen, som har bygd seg opp som følge av tidligere krisepakker, nå begynner å renne ut.

Sjefsstrateg i Delos Capital Advisors, Andrew Smith, forteller til CNBC at han ikke tror på økonomisk resesjon, selv om demokratene og republikanerne ikke skulle bli enige. Smith påpeker også at dersom de ikke klarer å bli enige, så går amerikanerne glipp av en sjanse til å få økonomien kjapt på beina igjen.