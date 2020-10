Aksjene stiger på New York-børsen

TIRSDAG: Pilen peker opp på New York-børsen Foto: Bloomberg Mercury

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,4 prosent og står i 11.526,19 poeng mens Dow Jones står i 28.324,98 poeng etter en oppgang på 0,5 prosent.

S&P 500 stiger 0,5 prosent til 3.443,35 poeng.

Nikola-aksjen faller 1,6 prosent mens Tesla er ned 0,2 prosent.

Demokratenes flertallsleder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, og finansminister Steve Mnuchin annonserte mandag at de nærmer seg en avtale for ny stimulipakke. Pelosi har tidligere påpekt at dette er siste mulighet til å gjennomføre en stimulipakke før presidentvalget 3. november.

Boligbyggingen i USA økte med 1,9 prosent på månedsbasis i september til en sesongjustert årstakt på 1,415 millioner boliger. Ifølge TDN Direkt var det ventet en årstakt på 1,457 millioner boliger.

Antallet nye boligbyggingstillatelser økte med 5,2 prosent på månedsbasis til en årstakt på 1,553 millioner. Her var det ventet en årstakt på 1,520 millioner.