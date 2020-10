Nikola stiger markant på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,2 prosent og står i 11.540,78 poeng mens Dow Jones står i 28.278,02 poeng etter en nedgang på 0,1 prosent.

Profilerte selskaper som Nikola og Facebook stiger henholdsvis 7,4 prosent og 3,4 prosent mens Netflix faller 5,5 prosent.

«En ny krisepakke før presidentvalget den 3. november henger i en tynn tråd, etter at Nancy Pelosi sa at fristen for enighet snart løper ut. Når det er sagt, det ligger likevel i kortene at en ny kraftig stimulansepakke vil komme på plass etter valget om enighet ikke nåes i disse dager», skriver analytiker Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

President Donald Trump har ifølge AP bedt justisminister William Barr innlede en etterforskning av motkandidat Joe Biden og sønnen Hunter.