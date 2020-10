Børstaperen Nordic Nanovector avlyser reparasjonsemisjon

I slutten av september gjennomførte Nordic Nanovector en rettet emisjon hvor det ble hentet 231 millioner kroner. Styret vurderte å gjennomføre en reparasjonsemisjon på opptil 2,29 millioner nye aksjer.

Nå har selskapet bestemt seg for at det ikke blir noe av reparasjonsemisjonen. Årsaken til det er at selskapets aksjer handles på nivåer under emisjonskursen på 17,50 kroner.

Onsdag sluttet aksjen på 14,50 kroner, noe som gir selskapet en markedsverdi på 1,15 milliarder kroner.

I løpet av den siste måneden har aksjen falt 33 prosent mens den er ned 54 prosent hittil i år.