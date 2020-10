dette vil påvirke oslo børs

Av førhandelen til IG Trading er Oslo Børs ned med rundt 1,2 prosent ved 7.40-tiden. Dermed ser det ut til å bli en ny tung dag på børsen, som i går falt 1,25 prosent. Artikkelen oppdateres med flere spådommer nærmere klokken 9.

Asia

I Asia er det torsdag stort sett dårlig stemning. Nikkei N225 i Japan faller 0,67 prosent. I Hongkong er Hang Seng ned med 0,10 prosent. Børsen i Australia faller 0,28 prosent, mens Shanghai CSI 300 i Kina peker ned med 0,65 prosent.

Det internasjonale pengefondet (IMF) har kuttet sine prognoser for mulig vekst i Asia-området. IMF tror den økonomiske aktiviteten skal ned med 2,2 prosent i år - en prognose som er 0,6 prosent verre enn anslaget i juli.

Olje

Et fat brentolje koster ved 7.35-tiden 41,50 dollar, ned 0,48 prosent for dagen. Et fat brentolje kostet 42,50 dollar omtrent da børsen stengte. WTI-oljen ramler 0,52 prosent til 39,77 dollar.

Lagrene for råolje vokste med 584.000 fat i uken fram til 16. oktober, viste tall fra American Petroleum Institute i går.

«Svakere europeiske aksjemarkeder og en overraskende lageroppbygging for råoljen er etter mitt syn de faktorene som tunger oljeprisen i dag», vurderte Giovanni Staunovo, analytiker i UBS Bank.

Videre viser tall fra John Hopkins University at det i løpet av gårsdagen passerte 40 millioner smittetilfeller globalt av coronaviruset. Dette samtidig som europeiske land fortsetter arbeidet med å prøve å håndtere coronakrisen, og nedstengninger blir gjeninnført stadig hyppigere.

Wall Street

Det ble bred nedgang på New York-børsen i går. Dow Jones stengte ned 0,26 prosent til 28.235,55 poeng. S&P 500 krympet 0,18 prosent til 3.437,01 poeng. Teknologitunge Nasdaq Composite falt 0,29 prosent til 11.483,47 poeng.

Snap Inc., selskapet bak den populære appen Snapchat, leverte tirsdag tall for tredje kvartal som knuste analytikernes forventninger. De sterke tallene har gjort at investorer har kastet seg over aksjen onsdag. Snapchat-aksjen stengte opp 28,3 prosent.

Tesla kom med tall etter stengetid. Selskapet leverte et resultat pr. aksje på 0,76 dollar, mot forventede 0,57 dollar. Inntektene endte på 8,77 milliarder dollar, over forventede 8,36 milliarder dollar. I løpet av kvartalet har Tesla levert 139.300 biler, som er en ny rekord for selskapet.

Hovedindeksen

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 1,25 prosent før den sluttet på 857,55 poeng. Det ble omsatt aksjer for 5,4 milliarder kroner.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 3. kv.:

ArcticZymes Technologies: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Norske Skog: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 08.30, webcast

Sparebanken Møre: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

StrongPoint: Kl. 07.00, webcast kl. 08:15

Tomra Systems: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

DNB: Kl. 07.30, webcast kl. 09.45, tlf kl. 13.30

Carasent: Kl. 08.00 webcast

Medistim: Kl. 08.00 webinar

PGS: Kl. 08.00, webcast kl. 09.00

Aurskog Sparebank, ContextVision

Makro:

Norge: Konjunkturbarometer 3. kv., kl. 08.00

Norge: AKU-ledighet august, kl. 08.00

Tyskland: Gfk konsumenttillit november, kl. 08.00

Frankrike: Bedriftstillit oktober, kl. 08.45

Tyrkia: Rentebeslutning, kl. 13.00

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

ØMU: Forbrukertillit oktober, kl. 16.00

USA: Bruktboligsalg september, kl. 16.00

USA: Kansas City Fed-indeks oktober, kl. 17.00

Annet:

Medistim: Ekskl. utbytte

StrongPoint: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 09.00

PGS: Virtuelt roadshow ifm. Q3, kl. 12.00-16.00

USA: DOE ukentlige gasslagertall, kl. 16.30

Utenlandske:

Alma Media, Amazon.com, AT&T, Dow, Freeport-McMoRan, Intel, SEB