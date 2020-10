Tesla viser vei på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,5 prosent og står i 11.546,72 poeng mens Dow Jones står i 28.275,57 poeng etter en oppgang på 0,2 prosent.

Tesla stiger 5,0 prosent til 443,78 dollar i åpningsminuttene.

Investorer venter fortsatt på nyheter om den mye omtalte tiltakspakken fra amerikanske myndigheter, og når den eventuelt kommer.

– Det dominerer overskriftene og markedene følger helt klart med på dette fortsatt, sier Andrew Hunter, seniorøkonom i Capital Economics ifølge Wall Street Journal.

Makro

787.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 17. oktober, viser tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet. Konsensus på forhånd pekte mot 860.000 førstegangssøkere.

Continuing claims – antallet amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – var pr. 10. oktober 8,37 millioner amerikanere. Etter registreringen på 10,02 millioner foregående uke, var det nå ventet en nedgang til 9,5 millioner, altså under 10 millioner.

Trump mot Biden

I natt norsk tid avholdes den siste debatten mellom Donald Trump og Joe Biden i Nashville, Tennessee.

«Dersom Trump klarer å gjøre et godt inntrykk i denne debatten og/eller dersom Biden skulle gjøre et dårlig inntrykk, kan det fortsatt være mulig for Trump å vinne valget, selv om meningsmålinger og betting odds de siste ukene har vist en solid og relativt stabil ledelse for Biden», skriver Handelsbanken i en rapport.