Finanstilsynet gir Havilafjord AS et overtredelsesgebyr på 55.150 kroner for forsinket finansiell rapportering av halvårsrapporten for 2020.

Samtidig har Finanstilsynet gitt Care Bidco AS et overtredelsesgebyr på 24.325 kroner etter at også dette selskapet var for sent ute med halvårsrapporten for 2020.