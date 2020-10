Intel straffes knallhardt på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent og står i 11.536,51 poeng mens Dow Jones står i 28.426,53 poeng etter en oppgang på 0,2 prosent.

Intel faller hele 10,4 prosent til 48,28 dollar etter å ha presentert sine kvartalstall.

Mer enn 700 økonomer, inkludert syv nobelprisvinnere, advarer mot å velge Donald Trump for fire nye år. Økonomene mener Trump har drevet et vedvarende angrep på demokratiet, hatt en fomlete respons til pandemien og stått for spredning av farlig desinformasjon.

«På bare fire år som president har Donald Trump etterlatt USA ugjenkjennelig, og han har ikke møtt noen konsekvenser for det», skriver de i et åpent brev.

I natt ble den siste presidentdebatten avholdt.

«Der Trump tidligere var godt nytt med lave skatter, kan det nå se ut som en sterk Biden-seier kan virke positivt ved å eliminere usikkerhet rundt valgresultat, samt sikre viktig finanspolitisk stimuli til den amerikanske økonomien på kort sikt», skriver DNB Markets i en oppdatering.