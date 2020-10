Robert Shiller mener det er større frykt blant investorer enn på mange år

«Ingen kan se inn i fremtiden, men med tanke på investorers generelle mangel på selvtillit midt i en pandemi og politisk polarisering, så er det en sjanse for at en negativ, selvoppfyllende profeti vil blomstre». Det skriver nobelprisvinner i økonomi, Robert Shiller, i New York Times, gjengitt at MarketWatch.

Shiller har utviklet en rekke indekser som måler investorers tro på stabilitet i aksjemarkedet. Her analyserer han deres svar på spørsmål om hvor bekymret de er for et krasj i den kommende perioden. Indeksene ligger nå på de laveste nivåene på mange år.

Shiller skrivere videre at coronakrisen og det kommende presidentvalget er årsakene til den store frykten. Dette kombinert med et volatilt aksjemarked, med høy prising, er ifølge nobelprisvinneren bekymringsverdig.

«Det er tid for å være forsiktig», skriver Shiller.

Om ikke mandag er det første tegnet på et solid krasj i aksjemarkedet, så ligger det i hvertfall an til å bli en dyster dag. Børsene i Asia og Europa har stengt til solide tap, en trend som ser ut til å smitte over på USA. I skrivende stund er alle de tre ledende indeksene solid i rødt, der Dow Jones leder an med en nedgang på 2,74 prosent.