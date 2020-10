DNB Markets: Lav risikoappetitt

Børsene verden over er igjen på defensiven.

De tre ledende indeksene på Wall Street falt markant mandag, og Dow Jones opplevde sin svakeste dag siden tidlig i september.

Asia-børsene følger opp den nedadgående trenden tirsdag.

«Nedgangen kan skyldes lite appetitt for å sitte og holde på flere risikomomenter akkurat nå», skriver seniorøkonom Kelly Chen i DNB Markets i dagens morgenrapport.

– En «tsunami» av smitte

Som risikomomenter trekker hun frem det amerikanske president- og senatsvalget og hvorvidt det kommer nye amerikanske finanspolitiske tiltak før valget.

I tillegg når coronasmitten nye topper i Europa, der myndigheter i flere land – som Norge – innfører nye, aktivitetsbegrensende smittevernstiltak.

«Nå har også antallet nye innlagte og intensivbehandlinger begynt å ta seg raskere opp. I Frankrike har andelen med positive coronatester økt fra 4,6 prosent i slutten av august til nærmere 13 prosent nå. Belgias helseminister Vandenbroucke forteller at landet er nær en ny «tsunami» med smitte, og har «mistet kontrollen». Restauranter og barer er igjen stengt i Belgia, og portforbud er innført på nattestid», skriver Chen.

– Forsvinnende små sjanser

Hun karakteriserer sjansene for at en ny, større omforent finanspolitisk tiltakspakke kommer på plass i USA før presidentvalget neste uke som forsvinnende små.

«I teorien kan man håpe på at partene nærmer seg avtale helt i siste liten, ettersom både Demokratene og Republikanere bør se nytten av å ha en tiltakspakke på plass før valget – fremfor å vente. I sistnevnte tilfelle vil forhandlingskortene være endret, og mer tid vil måtte gå før tiltakspakken innføres og treffer realøkonomien», fortsetter seniorøkonomen.

«Dersom de seneste meningsmålingene slår til, kan det være at vi får en ny administrasjon samtidig som Demokratene får kontrollen på Senatet, noe som kan utløse flere større finanspolitiske tiltak på kort sikt. Selvfølgelig er usikkerheten stor, og over helgen nærmet Trump seg Biden i meningsmålingene for viktige vippestater som Michigan. Siden valget skal foregå blant annet per post, bidrar dette til usikkerheten», heter det videre i rapporten.

Chen peker samtidig på at rekordmange har forhåndsstemt en uke før valgdagen, noe som peker i retning av økt deltakelse.