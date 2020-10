Sjeføkonom i Nordkinn Asset Management: Det er to årsaker til at børsen faller

MER NERVØS STEMNING: Sjeføkonomen vil beskrive stemningen som mer nervøs og noe mindre optimistisk enn den var for et par uker siden.

– Det ble over tre prosent til slutt. Det er to årsaker til at børsen faller, sier Bjørn-Roger Wilhelmsen, sjeføkonom i Nordkinn Asset Management til Finansavisen.

Oslo Børs åpnet uken med bredt fall mandag. Tre måneders utvikling på børs er visket ut og vi må helt tilbake til starten av august for å finne lavere sluttverdier.

Hovedindeksen endte i 832,41, ned 3,09 prosent, og det ble omsatt aksjer for 4,4 milliarder kroner.

Sjeføkonomen peker på to faktorer til børsfallet. For det første har det de siste dagene vært en kraftig økning i antallet nye Covid-19 smittede personer i Europa, i tillegg til USA.

– Dette har blitt møtt med strengere tiltak fra myndighetene, som portforbud og delvis lockdown noen steder, sier Wilhelmsen.

For det andre ser det ifølge sjeføkonomen ikke ut til at politikerne i USA klarer å bli enige om en ny stiumulansepakke før presidentvalget 3.november.

– Og utfallet av presidentvalget, og ikke minst sammensettingen av kongressen, har blitt mer spennende igjen i det siste, sier Wilhelmsen.

Til sammen mener han dette innebærer at investorene har blitt mer negative til den økonomiske utviklingen fremover, og derfor justeres børsen ned i tråd med lavere forventninger.

Blodrød start

Rekordhøye smittetall sendte Wall Street i negativt territorium mandag.

Dow Jones stengte ned 2,29 prosent til 27.686,04 poeng. Indeksen er ned 2,99 prosent for året.

Den brede S&P-500 svekket seg med 1,86 prosent til 3.400,96 poeng, og er dermed opp 5,27 prosent for året. Teknologitunge Nasdaq sank 1,64 prosent til 11.358,94, og har steget 26,6 prosent i år.

Spådommen

Analytiker i Nordnet, Roger Berntsen, tror Oslo Børs åpner opp 0,4 prosent tirsdag, eller innenfor intervallet [0,2, 0,6] prosent.