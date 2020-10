Børsnykommer:– Har aggressive vekstplaner

I dag noteres den amerikanske salatprodusenten Kalera på Merkur Market.

Selskapet har med seg de norske investorene Bjørge Gretland og Stein Erik Hagen på laget, noe som også er årsaken til at det valgte å søke notering i Oslo.

– Flere av våre første investorer holder til i Norden, og en notering her muliggjør nordisk handel i aksjen, sier konsernsjef i Kalera, Daniel Malechuk.

Kortreist produkt

Ifølge han er Kalera et av de raskest voksende selskapene i verden innen vertikalt jordbruk.

– Vi dyrker ren, frisk, bærekraftig og lokal salat midt i hjertet av byen, der folk er. Det er 300-400 ganger mer effektivt enn tradisjonelt jordbruk, og vi bruker bare 3-5 prosent av vannet man bruker i tradisjonelt jordbruk, sier Malechuk, og legger til:

– Det er også en stor fordel å kunne produsere der folk er, spesielt med tanke på tiden vi er inne i med covid-19, hvor folk vil ha produkter som har en kortere forsyningskjede, som har blitt håndtert av færre folk, som kan komme raskere frem, og som er renere, friskere og fritt for sprøytemiddel.

Han mener man ikke skal undervurdere etterspørselen etter stadig mer kortreiste, rene og bærekraftige produkter.

– Kalera er også priset på linje med tradisjonell eller konvensjonell prising, men er et mer lokalt produkt. I tillegg til at det er renere og friskere, har det høyere næringsinnhold og vitaminer, uten at det har blitt benyttet sprøytestoffer, sier Malechuk.

Aggressiv vekst

Selskapet har to anlegg under bygging i Orlando, samt et i Houston, i tillegg til Denver.

Malechuk kan fortelle at Kalera planlegger en aggressiv ekspansjon, ikke bare i Nord-Amerika, men også internasjonalt.

– Det er det som er spennende med den rettede emisjonen vi akkurat har gjennomført. Den gir oss styrke til å fortsette den raske ekspansjonen, sier konsernsjefen, som hentet 930 millioner kroner før noteringen.

Han trekker også frem at Kalera er industriledende på enhetskostnader, og at denne vil fortsette ned etter hvert som selskapet utvider.

– Hva er produksjonskostnaden per salathode?

– Det er konfidensiell informasjon som vi ikke vil dele på nåværende tidspunkt. Vi er fornøyd med å kunne tilby et produkt innenfor tradisjonell prising, og at den ikke faller innenfor premium-segmentet, sier Malechuk, og fortsetter:

– Når vi åpner de nye fasilitetene vil ha en produksjon på over 40 millioner salathoder i året.