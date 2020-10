SMITTEFRYKT: Investorene frykter ytterligere svekkelse av verdensøkonomien. Analytiker Roger Berntsen i Nordnet påpeker at farmasigiganter verden over har jobbet på spreng siden mars for å utvikle vaksiner som forhåpentligvis vil hjelpe alle å komme tilbake til normalen.

SMITTEFRYKT: Investorene frykter ytterligere svekkelse av verdensøkonomien. Analytiker Roger Berntsen i Nordnet påpeker at farmasigiganter verden over har jobbet på spreng siden mars for å utvikle vaksiner som forhåpentligvis vil hjelpe alle å komme tilbake til normalen. Foto: Iván Kverme

Nasdaq indeksen, som steg 0,6 prosent klarte seg bra i går, mens den industritunge Dow Jones indeksen falt 0,8 prosent.

«Investorene frykter at verdensøkonomien vil svekkes ytterligere på grunn av den gjeldende smittesituasjonen. Flere land i Europa har nylig måttet gjeninnføre strenge smittetiltak i et forsøk på dempe den rekordhøye smittespredningen», skriver analytiker i Nordnet, Roger Berntsen i morgenrapporten.

Han påpeker samtidig at vi for hver dag som går kommer nærmere en effektiv behandlingsform for Covid-19 viruset. Farmasigiganter verden over har jobbet på spreng siden mars for å utvikle vaksiner som forhåpentligvis vil hjelpe alle å komme tilbake til normalen.

Microsoft steg 1,5 prosent i ordinær handel tirsdag, men falt tilbake i etterhandelen. Teknologikjempen skuffet investorene da tallene for 3. kvartal ble sluppet tirsdag kveld.

De asiatiske investorene sendte børsene i regionen opp onsdag, dog bevegelsene var relativt begrenset. I Kina derimot, steg Shanghai indeksen en prosent. Det er ifølge analytikeren verdt å merke seg at smittesituasjonen i Asia er vesentlig bedre enn i Europa og USA.

Oljeprisen

Ifølge det amerikanske petroleumsinstituttet API, steg oljelagrene i USA på ny i forrige uke. Høyere lagertall er negativt for oljeprisen, da det indikerer et marked i ubalanse, påpeker Berntsen.

Brent oljen handles nå så vidt over 40 dollar per fat.

«Så lenge Covid-19 situasjonen er som den er vil usikkerheten i oljemarkedet vedvare», skriver analytiker i Nordnet, som tror Oslo Børs åpner ned 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [-0,6, -0,3] prosent.