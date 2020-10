FRYKTEN FOR W: Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets mener forutsetningene for den økonomiske gjeninnhentingen svinner hen.

FRYKTEN FOR W: Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets mener forutsetningene for den økonomiske gjeninnhentingen svinner hen. Foto: Are Haram

Den usikre stemningen fortsetter på børsene, og ifølge valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets har markedene mange usikkerhetsfaktorer å sjonglere med for øyeblikket.

«Med en knapp uke igjen til presidentvalget i USA, holder Joe Biden fortsatt ledelsen på meningsmålingene. Samtidig vet vi at det er i vippestatene slaget vil stå. At Demokratene vil vinne Senatet virker fortsatt som det mest sannsynlige, men forspranget har skrumpet inn den siste tiden. Bak det hele ligger usikkerheten om hvorvidt vi kan stole på meningsmålingene som viste så feil forrige gang, og hvorvidt vi i det hele tatt vil kjenne utfallet av valget neste uke», skriver han i onsdagens morgenrapport.

– Sårbare for sjokk

«Samtidig har det blitt en vane å lese om stadig nye smitterekorder, og gårsdagen var intet unntak i så måte. I takt med økt smitte og flere restriktive tiltak svinner også forutsetningen for den økonomiske gjeninnhentingen hen», heter det videre.

Østnor påpeker at børsfallet den siste tiden nå er omtrent på linje med de to korreksjonene vi hadde i september.

«Denne gangen sammenfaller det imidlertid med en tydelig forverring av utsiktene for realøkonomien. Dessuten forblir markedene sårbare for sjokk, enten det er av kortsiktig karakter i et vanligvis ruskete siste kvartal eller av mer strukturell natur», fortsetter han.

Kronen mot normalt

Videre har DNB Markets lenge påpekt den sterke sammenhengen mellom utviklingen i internasjonale aksjemarkeder og den norske kronen, noe som blant annet henger sammen med oljeprisen og at norske forvalteres valutasikringer innebærer kronesalg ved børsfall.

«Den siste tiden har imidlertid sammenhengen mellom kronen og aksjemarkedene vært motsatt, så også i går. Både EURNOK og USDNOK falt på det meste over 10 øre i går, men endte dagen med et noe mindre fall. Akkurat hva som ligger bak er ikke godt å si, men vi merker oss at omsetningen har vært lavere enn normalt, noe som kan gi Norges Banks daglige kronekjøp større gjennomslag i kronekursen», påpeker Østnor.