Tre aksjemeglerne i Arctic Securities sitter på Vaccibody-aksjer til en verdi av rundt 190 millioner kroner, skriver DN. Meglerne er Alexander Borgen, Esten Løkkebakken og Gaute Ulltveit-Moe.

Borgen eier sine aksjer gjennom SP Capital, en post som har en verdi på 163 millioner kroner fordelt på to investeringsselskaper. Løkkebakkens aksjer er verdt 19 millioner, mens Ulltveit-Moe har aksjer for ti millioner.

Compliance-sjef Thomas Berge i Arctic Securities skriver følgende i en e-post til avisen:

«Vi er oppmerksomme på at ansattes posisjoner i Vaccibody har hatt en betydelig verdiutvikling over lengre tid. Vi forutsetter at opplysningsplikten er ivaretatt og at øvrige krav ved ytelse av våre tjenester er oppfylt, herunder retningslinjene for ansattes egenhandel».

I midten av oktober skrev Finansavisen at meglerhusets analysesjef Morten Nystrøm hadde aksjer i Quantafuel før han publiserte en positiv analyse om. Senere omtalte vi at han hadde gjort det samme i BW Energy. Nå er han fritatt fra arbeidsplikten og Finanstilsynet er på saken.