Kraftig fall på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 1,7 prosent og står i 11.233,48 poeng mens Dow Jones står i 26.902,97 poeng etter en nedgang på 2,0 prosent.

S&P 500 faller 1,9 prosent til 3.326,97 poeng.

Profilerte selskaper som SAP og Nikola faller henholdsvis 4,2 prosent og 3,2 prosent.

Oppdatert klokken 15.54: S&P 500 er ned 3,0 prosent mens Dow Jones og Nasdaq har falt 3,1 prosent.

«Med en knapp uke igjen til presidentvalget i USA, holder Biden fortsatt ledelsen på meningsmålingene. Samtidig vet vi at det er i vippestatene slaget vil stå», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Samtidig leser vi om stadig nye smitterekorder. I takt med økt smitte og flere restriktive tiltak mener DNB Markets at forutsetningen for den økonomiske gjeninnhentingen svinner hen.

Fallet i aksjemarkedet den siste tiden er nå om lag på linje med de to korreksjonene vi hadde i september.

«Denne gangen sammenfaller det imidlertid med en tydelig forverring av utsiktene for realøkonomien. Dessuten forblir markedene sårbare for sjokk, enten det er av kortsiktig karakter i et vanligvis ruskete siste kvartal eller av mer strukturell natur», avslutter DNB Markets.

Analytiker Roger Berntsen i Nordnet mener mange investorer frykter at verdensøkonomien vil svekkes ytterligere på grunn av den gjeldende smittesituasjonen.

Foreløpige tall fra USAs handelsdepartement viser at grossistlagrene i USA falt med 0,1 prosent i september, sammenlignet med måneden før.