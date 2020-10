dette vil påvirke oslo børs

Av førhandelen til IG Trading er Oslo Børs ned hele 2,2 prosent ved 7.30-tiden. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, spår et fall på 1,5 prosent fra start.

Asia

I Kina faller large cap-indeksen CSI 300 0,2 prosent, mens Shanghai Composite er uendret. I Hongkong trekker Hang Seng ned 0,3 prosent.

Kospi-indeksen i Sør-Korea faller 1,5 prosent, mens Sydney-børsen går tilbake 0,6 prosent.

I Tokyo er Nikkei ned 0,9 prosent til 23.127,22, mens den bredere Topix-indeksen trekker ned 1,4 prosent til 1.588,09.

Foreløpige tall fra japanske statistikkmyndigheter viser fredag at industriproduksjonen i landet steg 4,0 prosent fra august til september, mot ventet 3,2 prosent. Til slutt kom arbeidsledigheten i Japan inn uendret på 3,0 prosent i september – også det som ventet.

Olje

Oljeprisene fortsetter å svekke seg som følge av økt smitte i mange land av coronaviruset. Mange steder har det nylig blitt innført strengere restriksjoner mot pandemien. Det medfører at etterspørselen etter olje får seg en knekk.

Et fat brentolje koster fredag morgen 37,10 dollar, ned 1,2 prosent for dagen. Da uken startet kostet et fat over 41 dollar. WTI-oljen er ned 1,1 prosent til 35,58 dollar pr. fat.

USA opplyste torsdag at rundt 84,4 prosent av oljeproduksjonen ikke var i drift i den amerikanske delen av Mexicogulfen, som følge av orkanen Zeta.

– Markedet ønsker å høre fra Saudi-Arabia og Russland at alliansen revurderer den planlagte opptrappingen i produksjonskvotene, sier analytiker Vandana Hari i Vanda Insights til Platts ifølge TDN Direkt.

Wall Street

Den brede S&P-500 steg 1,2 prosent til 3.310,14 poeng. Dow Jones stengte opp 0,5 prosent til 26.658,98 poeng. Teknologitunge Nasdaq steg på sin side 1,6 prosent til 11.185,59 poeng. Oppturen kom etter at det var tunge fall torsdag.

Tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at bruttonasjonalproduktet i USA steg hele 33,1 prosent på årsbasis i tredje kvartal. Konsensus pekte ifølge Marketwatch mot 33,0 prosent vekst.

– Samlet sett var innhentingen i BNP etter at den første bølgen av lockdowns ble opphevet sterkere enn vi opprinnelig forventet, sier Paul Ashworth, sjefsøkonom i Capital Economics.

Tirsdag er det valg mellom Donald Trump og Joe Biden.

Hovedindeksen

Hovedindeksen på Oslo Børs endte på 810,04 torsdag, etter en oppgang på 1,3 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 4,4 milliarder.

Etter en sprek start, mistet indeksen høyde jevnt og trutt gjennom dagen og var på det laveste i minus, før den mot slutten snudde opp i takt med solid oppgang på Wall Street.

Toneangivende Europa-børser trakk også opp etter dagens rentebeskjed fra Den europeiske sentralbanken (ESB). Som ventet ble styringsrenten holdt uendret, men ESB varsler økning av stimulansene i desember, og åpner til og med for et rentekutt. Tyske DAX steg 0,5 prosent.

Dette skjer i dag:

Resultater, Norge

Akastor

Sparebanken Telemark

SpareBank 1 Østlandet

Induct

Scana

Eika Forsikring

Vistin Pharma

Eika Gruppen

Borgestad

Sogn Sparebank

Hofseth BioCare

SpareBank 1 SMN

Surnadal Sparebank

Eidsiva Energi

Europris

Aker BioMarine

Protector Forsikring

Kongsberg Automotive

Helgeland Kraft

Kongsberg Gruppen

Høland og Setskog Sparebank

Resultater, utenlands

Chevron ExxonMobil

Glencore IAG

Lundin Energy Novo Nordisk

Internasjonalt skal hele 298 selskaper i ilden. Oversikten her.

Ellers minner vi om den ukentlige riggtellingen fra Baker Hughes klokken 19.00 norsk tid.

Makro, Norge (SSB)

Pengemengde, september

Godstransport med lastebil, 2. kvartal

Kredittindikator, september Overnattinger, september

Tallene legges som vanlig frem klokken 08.00.

To timer senere legger NAV frem registrert ledighet for oktober, mens Norges Bank offentliggjør sine valutatransaksjoner for november.

Makro, utenlands

Japan: arbeidsledighet, september (00.50)

Japan: KPI, Tokyo-området (00.50)

Japan: industriproduksjon foreløpig, september (00.50)

Tyskland: estimert BNP, 3. kvartal (08.00)

Tyskland: detaljhandel, september (08.00)

Tyskland: importpriser, september (08.00)

Frankrike: KPI foreløpig, oktober (08.45)

Spania: estimert BNP, 3. kvartal (09.00)

EMU: estimert BNP, 3. kvartal (11.00)

EMU: KPI foreløpig, oktober (11.00)

EMU: arbeidsledighet, september (11.00)

Italia: KPI foreløpig, oktober (11.00)

Italia: estimert BNP, 3. kvartal (12.00)

Canada: BNP, august (13.30)

USA: privatkonsum og inflasjon (PCE), september (13.30)

USA: arbeidskraftskostnader, 3. kvartal (13.30)

USA: Chicago PMI, oktober (14.45) USA: Michigan-indeks endelig, oktober (15.00)

Kilder: Oslo Børs, SSB, CNBC, TDN Direkt