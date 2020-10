Adevinta opplyser i en børsmelding fredag kveld at OLX Braxil, et joint venture mellom Adevinta og Prosus NV, har gjennomført oppkjøpet av Grupo ZAP. Summen beløper seg til omtrent 2,9 milliarder brasilianske realer, hvilket tilsvarer over 4,5 milliarder kroner.

Det heter i meldingen at OLX Brazil etter oppkjøpet vil bli en ledende aktør i det nettbaserte eiendomsmarkedet.