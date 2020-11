Børsene stiger markant på dagen for presidentvalget i USA, noe som tyder på at investorer posisjonerer seg for en Joe Biden-seier.

I Europa er toneangivende indekser som tyske DAX og franske CAC 40 opp hhv. 1,8 og 2,0 prosent tirsdag formiddag.

På Wall Street peker futureshandelen mot et nytt byks fra start i dagens handel.

– Unngå støy, nyt showet

I Oanda tror senioranalytiker for Asia- og Stillehavsområdet, Jeffrey Halley, at markedene i dag vil «vrenge seg ut inn og gå inn i en tilstand av «analyseparalyse» mens de prøver å spå hvilken aktivaklasse som vil gjøre det bra under hvilket scenario».

«Mitt råd er å unngå støyen og nyte showet. Din nettoformue og ditt blodtrykk vil takke deg», skriver han i sin oppdatering tirsdag.

Analytikeren understreker at «visse ting» vil forbli uendret, uavhengig av hvem som vinner valget og hvilken politikk som føres.

«Verdensøkonomien eksklusive Kina vil fortsatt være i resesjon, riktignok i en bane av moderat gjeninnhenting. Bevegelser mellom landene vil være begrensede – og hemme denne gjeninnhentingen. Enhver sentralbank i verden vil fortsatt føre en i overkant dueaktig pengepolitikk. Vi vil fortsatt leve i en nullrenteverden med ubegrenset tilgang på gratis penger. USA vil fortsatt gå med budsjettunderskudd i 1.000 milliarder dollar-klassen – selv uten stimulanser», fortsetter Halley.

– Bra for aksjer i 2021

Han mener oppgangen i aktivapriser vil komme tilbake for alvor, mens «verdens sentralbanker sender økonomisk ulikhet til ekstreme nivåer for å holde økonomien i gang».

«Sentralbankenes støtte av selv de dummeste investeringsbeslutningene bør være bra for aksjer i 2021, samtidig som USAs finansielle situasjon trolig vil svekke dollaren ytterligere», skriver Oanda-analytikeren videre.

Han er sikker på at Federal Reserve vil gå over til yieldkurvekontroll, som Bank of Japan.

«I et nøtteskall bør du kjøpe alt og finansiere det med «nullrentebillige» amerikanske dollar. La oss alle håpe på en skikkelig periode med inflasjon om et par år som kan inflatere bort verdens samlede statsgjeld. Det virket i USA etter andre verdenskrig; noen strategier er tidløse», heter det i Halleys oppdatering.