Porteføljeforvalter: – Valget vil ikke påvirke tech-aksjene

Paul Meeks fra Independent Solutions Wealth Management tror ikke valget er den viktigste påvirkningen på amerikanske tech-aksjer i tiden fremover.

– Jeg tror godkjenningen av en ny krisepakke fra Kongressen vil ha en enorm påvirkning på tech, sier han til Bloomberg.

Den amerikanske sentralbanken har flere ganger sagt at den amerikanske økonomien trenger nok en runde med hjelp fra myndighetene for å kunne komme seg etter nedstengningene forårsaket av Covid-19-pandemien, men det ser ikke ut til at en krisepakke vil godkjennes før en god stund etter valget, ifølge Financial Times.

Meeks tror krisepakken kan bli stor, uansett valgresultat.

– Jeg tror begge partier vil være offensive når det gjelder krisepakken, sier han.

Som en følge av dette, er han positiv til tech fremover til tross for at flere analytikere, som Henrik Sommerfelt i CMC har advart mot tidenes boble.

– Jeg var analytiker da IT-boblen sprakk, og jeg ser ikke de samme tendensene nå. Om noe, så tror jeg vi er godt posisjonert for et bull-marked fremover.

Se mer i videoen over.